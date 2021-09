Ilang Filipino binaha sa New York

Apektado na ang ilang Pinoy sa malawakang pagbaha sa New York dulot ng hurricane Ida, ayon sa Philippine Consulate General sa New York nitong Biyernes.

“The Philippine Consulate General in New York is deeply saddened that a number of kababayan were affected by last night’s flash floods in New York and surrounding areas. We have been informed that some members of the Filipino Community suffered damage to their homes and vehicles,” sinabi sa isang pahayag.

Bagama’t sapul ng baha ang ilang kabahayan at sasakyan sa nasabing lugar ay wala namang naiulat na nasawi.

Sinabi naman ni Consul General Elmer Cato na puspusan ngayon ang pakikipag-ugnayan ng mga tauhan ng Konsulado sa mga pinuno ng Pinoy community upang masaklolohan ang mga apektadong kababayan. (PNA)