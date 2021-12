Ilang estudyante ‘di nakakatanggap ng benepisyong libreng kolehiyo

Bagama’t patuloy na tumataas ang inilalaang pondo para sa pagpapatupad ng ating iniakdang Universal Access to Quality Tertiary Education Act (Republic Act No. 10931) o ang Free Higher Education Law, may ilang mga kwalipikadong mag-aaral ang hindi pa rin nakakatanggap hanggang ngayon ng benepisyong libreng kolehiyo kaya hindi pa sila nakakapasok sa State Universities and Colleges (SUCs) kahit nakapasa na sila sa admission exam.

Sa aking naging konsultasyon sa mga pangulo ng SUCs, napag-alaman natin na may ilang mga mag-aaral na hindi pa natutuloy sa pagpasok dahil sa kakulangan sa mga silid-aralan, ilang pasilidad, mga laboratoryo, mga guro, at iba pang mga pangangailangan.

Nakakapanghinayang na hindi napapakinabangan ng maraming mga deserving at qualified na mag-aaral sa kolehiyo ang libreng matrikula dahil lang sa kakulangan sa kapasidad ang ibang mga paaralan.

Ayon sa United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) Institute of Statistics, 41 porsyento ang participation rate sa bansa pagdating sa higher education, kabilang ang enrollment sa Technical-Vocational Education and Training (TVET) programs. Mataas ang participation rate na ito kung tutuusin dahil pang-apat tayo sa ASEAN. Pero mas mataas pa sana ang participation rate natin sa higher education kung nilawakan lang ang kapasidad ng mga SUCs.

Bukod dito, kinakailangan din ng roadmap upang matugunan ang hamon ng mga SUCs pagdating sa kanilang kapasidad. Dahil wala pang sapat na datos sa kasalukuyan, inatas natin sa Commission on Higher Education (CHED) na bilangin ang mga apektadong mag-aaral.

Mula sa 38 bilyong piso noong 2020, ang pondo para sa Free Higher Education Law ay umakyat sa 44 bilyong piso ngayong taon. Para sa taong 2022, ang panukalang budget para sa batas ay 46 bilyong piso.

Mahigit isang milyong mag-aaral mula sa 114 na SUCs at 106 na Local Universities and Colleges (LUCs) ang hindi na nagbabayad ng kanilang tuition at miscellaneous fees dahil sa batas na libreng kolehiyo.

Samantala, may halos kalahating milyong mga mag-aaral naman ang benepisyaryo ng Tertiary Education Subsidy (TES) at 258,000 ang benepisyaryo ng programang Tulong Dunong.

Hindi man maayos agad ang problema sa kakulangan ng kapasidad ng ibang SUCs, mahalagang ngayon pa lang ay magkaroon na tayo ng target na maaari nating maabot sa mga susunod na taon.