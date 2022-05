Ilang DFA rank and file inip nang mapalitan si Locsin

Habang iba’t-ibang bansa na sa buong mundo ang nagpapahayag ng kanilang pagkilala kay Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. bilang ika-labing pitong pangulo ng Pilipinas, lumalakas na ang bulungan ng mga marites sa loob ng Department of Foreign Affairs (DFA) kung sino ang itatalagang kalihim kapalit nitong si Teodoro Locsin Jr.

Mula sa ating kinauupuan, dinig natin ang malalalim na buntong-hininga na tila nabunutan ng tinik sa lalamunan ang mga taga DFA sa nalalapit na paglayas ni Locsin at mga alipores nito.

Ilan sa mga ‘marites’ na kabilang sa DFA rank and file ang una nang nagpa-abot sa atin ng malaking pagkadismaya sa naging pamamalakad ng kagawaran sa loob ng anim na taon sa ilalim ng Duterte administration.

Nauunawaan natin ang sentimiyentong ito dahil nga ang mga ipinaglalagay ni Duterte sa DFA ay di naman mga tunay na diplomatiko kaya’t ang resulta, walang naiambag ang mga ito sa lalong pagpapataas ng kalidad at uri ng serbisyo na ibinibigay ng kagawaran lalo na kung ang pag-uusapan ay ang simpleng pag-iisyu ng pasaporte.

Halos mamalimos ng tulong at suporta ang taong-bayan sa pagkuha lamang ng pasaporte lalo na sa ilalim nitong si Locsin dahil sa kapalpakan ng mga sistemang pinairal nito.

At dahil si Marcos Jr. na nga ang uupong pangulo sa darating na Hunyo 30, ilang personalidad na ang lumulutang na maaring humalili rito .

Ang ilan sa mga nauulinigan nating mga pangalan ay itong sina Clarita Carlos, full-time professor ng political science sa University of the Philippines; Jose Manuel Romualdez na kasalukuyang ambassador ng Pilipinas sa Estados Unidos; Enrique Manalo na kasalukuyang kinatawan ng Pilipinas sa United Nations, at kung tama ang nadidinig ko ay ito daw si DFA Undersecretary Brigido “Dodo” Dulay Jr. Eww!

Bukod sa pagiging political analyst at professor sa UP, itong si Carlos ay taga-pangulo ng Center for Asia Pacific Studies, Inc. Matatandaan na si Carlos ang isa sa mga naging guest panelist ang nagtanong kay Marcos Jr. sa tanging debate na dinaluhan nitong huli.

Ito naman si Romualdez na dating PR man ay pinsan ni Marcos Jr. sa kaniyang ina, si former First Lady Imelda Romualdez Marcos.

Si Manalo naman ay isang beteranong diplomat na matapos mag-retire ay itinalaga ni Duterte sa UN. Siya ay anak ng batikang diplomat na si Ambassador Rosario Manalo, kasalukuyang nakaupo bilang miyembro ng UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW). Itong nanay ay nagsilbi rin noong panahon ni Marcos Sr.

Ang hindi ko maintindihan ay kung tama ba ang dinig ko na kasama sa nag-aambisyong maging kalihim ng DFA itong si Dulay? Si Dulay ang kasalukuyang DFA undersecretary for Civilian Security and Consular Affairs, isang posisyon makapangyarihan posisyon pangalawa lamang kay Locsin.

Kung magkatotoo, baka itong si Dulay na ang maging bangungot ng mga taga DFA, ayon sa isang ‘marites’.

Ano ba ang karakter na dapat taglayin ng bagong kalihim ng DFA sa ilalim ng Marcos Jr. administration? Tinanong natin ang isang kagalang-galang na retiradong Pilipinong diplomat na nagtrabaho sa ilalim ng maraming pangulo kabilang na si Marcos Sr. at ito ang kanyang naging sagot:

“Dapat same personality as Bongbong. He must be a diplomat and a gentleman, familiar with the pillars of Philippine foreign policy,” sabi ng kaibigan nating diplomat.

Isang mabigat na tungkulin ang pagiging kalihim ng DFA at hindi lamang ito porke ikaw ay isang abugado, magaling magsulat o tumula, o dili kaya ay maingay sa Twitter.

Ang kailangan na maging kalihim ng DFA ay isang may tindig na ‘statesman’, tapat na nagmamahal sa bayan, may malasakit sa kapwa lalo na sa mga overseas Filipino workers, at may kakayahan kung paano iposisyon ang Pilipinas sa tanghalan ng pandaigdigang pakikipag-ugnayan.

Malaking paghamon para sa susunod na DFA secretary kung paano nito babalansehin ang posisyon ng bansa sa pagitan ng mga nag-uumpugang superpowers gaya ng US at China.

Masasalamin din natin sa itatalaga ni Marcos Jr. na susunod na kalihim ng DFA kung anong hugis at kulay ng foreign policy ang ipatutupad nito.