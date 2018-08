Ilang Clarkson pa ang kailangan ng ‘Pinas?

MALAMANG na habang binabasa n’yo ito ay tapos na ang laban ng Pilipinas at Korea sa basketball competition ng Asian Games sa Indonesia. Panalo ba tayo o talo?

Siyempre, mas maganda kung panalo. Dahil kung talo tayo, ang pinakamataas na puwesto nating makukuha ay pang-siyam.

Sa laban sa China ay nakita natin kung gaano kagaling si Clarkson. Ang problema nga lang, nagkaroon siya ng cramps.

Ang usapan ng mga katoto, ito’y dahil hindi siya sanay sa NBA, sa Lakers o sa Cavaliers, na maglaro nang walang palitan. Nasanay na siguro siyang 10 minuto lang, o mas kakaunti pa, ang exposure sa court. Hindi na sanay bilang starter kundi reliever.

Umiskor si Clarkson ng 28 puntos laban sa China, 15 dito’y ga­ling sa three-point area. Sabi nga ni coach Yeng Guiao, kung gustong umiskor ni Clarkson ay walang makakapigil sa kanya. Pero siyempre, ang gusto ni Guiao ay isama ni Clarkson ang kanyang mga teammate sa laro. Hindi lang sco­ring ang gusto ni Guiao mula kay Clarkson kundi pati assist.

Kung sakaling tatalunin natin ang Korea, malamang na kaila­ngan din nating ta­lunin ang Iran, at muli ang China, para makopo natin ang gintong medalya. Pero sabi nga sa Ingles, that’s looking too far ahead.

Tama, pero kaila­ngan na nating tingnan ang mga mangyayari kapag natapos na ang Asian Games at hindi na muling makakalaro sa atin si Clarkson. Ang tanong: Saan na naman tayo pupulutin?

Ang susunod na laro ng Pilipinas sa international stage ay ang FIBA World Cup qualifier kung saan si Guiao din ang nahirang na maging coach ng ating koponan. Pero hindi makakalaro ang mga miyembro ng Gilas Pilipinas na humalihaw sa mga manlalaro ng Australia dahil nga suspendido ang mga ito. Kaya muling bubuo ng ibang koponan si Guiao.

Pero hindi na puwedeng isama sa national team si Clarkson dahil hindi siya pasok sa rule ng FIBA kung saan kailangang may Philippine passport ka na noong 16 anyos ka pa lang. Walang ganong rule sa Asian Games. Ang rule sa Asian Games, kung mayroon kang passport, puwede kang maglaro sa Pilipinas.

Sino ang kukunin ni Guiao bilang pamalit sa puwesto ni Clarkson? Ngayon pa lang ay sinasabi nang si Stanley Pringle ang kukuning naturalized player dahil suspendido rin si Andray Blatche.

Ang susunod na tanong ay kung ilang Jordan Clarkson pa ang kailangan ng Pilipinas para talunin ang China, Australia, New Zealand at ilan pang malalakas na koponan sa Asya at Oceania.

Mayroon pa bang parating na ibang Clarkson?