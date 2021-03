Ilang casa kinandado: Hyundai tiklop sa pandemya

Sarado na ang ilang casa ng Hyundai sa kahabaan ng Alabang-Zapote Road at national highway sa Tunasan na kapwa matatagpuan sa Muntinlupa City.

Hindi na rin nag-o-operate ang mga dealer nito sa A. Bonifacio Avenue., at sa E. Rodriguez Sr. Avenue kapwa sa Quezon City, batay sa nakalap na impormasyon ng Abante.

Nabatid rin na hindi na tumatanggap ng job order ang casa ng Hyundai sa Balintawak na napag-alamang hanggang ngayong Marso na lamang bukas.

Ayon sa Hyundai Balintawak, hanggang Enero lamang ito pinayagang tumanggap ng job order at hindi na sila tumatanggap ng mga bagong JO dahil hanggang katapusan ng buwan na lamang ang kanilang service center.

Napag-alaman naman sa isang may-ari ng talyer sa Las Piñas na nagsara na ang mga shop ng Hyundai malapit sa kanya kaya’t sa Makati na siya nakabili ng piyesa para sa kanyang kinukumpuning mga Hyundai na sasakyan.

Sa panayam ng Abante sa source sa Hyundai, aminado itong maraming negosyo ang napadapa ng COVID-19 pandemic kasama na ang mga car companies.

Nauna nang nagsara ang Honda at Nissan ng kanilang planta sa bansa.

Aniya pa, maraming dealers ng ibang mga car companies ang nagsara na at hindi naman nakagugulat kung mag-rationalize ng operation para makatipid at manatiling bukas ang mga naiiwan pa.

Tinanong ng Abante ang Hyundai Asia Resources Inc. tungkol sa pagsasara ng mga dealers at service centers nito ngunit hindi pa ito nagbibigay ng pahayag as of press time.

Matatandaang nakaladkad ang Hyundai nang kasuhan ng plunder, smuggling at estafa ng Volunteers Against Crime and Corruption (VACC) kaugnay sa usapin ng umano’y hindi pagbabayad ng tamang buwis sa pag-aangkat ng mga sasakyan mula sa ibang bansa ang kompanya.

Inaakusahan ang HARI na 1% lamang ang ibinabayad sa import duties sa halip na 30%.

Pinalagan ng Hyundai ang alegasyon at iginiit na walang basehan ang mga paratang ng VACC at maliwanag na ‘pure and simple harassment’ sa kompanya. (Eileen Mencias)