Ilang candidate pumiyok! Miss World PH pasaway sa IATF

Isang linggo matapos idaos ang Miss World Philippines (MWP), naglakas-loob nang ilantad ng mga kandidata ang sinapit nila umanong kapalpakan at kawalang malasakit mula sa mga organizer ng pamosong beauty pageant, partikular ang paglabag sa health protocols para sa kanilang proteksiyon.

Ayon sa ilang kandidatang humiling na huwag silang pangalanan, maaari umanong mag-imbestiga ang Inter Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases (IATF-EID) sa hanay ng mga participant para mapatunayan ang kanilang ibinunyag.

Ginawa umano nila ito dahil sa pangambang ang ilan sa kanila, kasama ang mga pamilya at iba pa nilang nakahalubilo, ay posibleng tinamaan ng COVID-19 dahil sa pagsuway sa health protocols habang nagsasagawa sila ng mga aktibidad sa MWP.

Una nilang inireklamo ang kakulangan ng Miss World Philippines Organization (MWPO) ng paghahanda sa pagdaraos ng kumpetisyon dahil sa kawalan ng social distancing sa tinatawag nilang bubble para sa mga kandidata.

Sa tinuluyan nilang Red Hotel sa Subic ay tatlo umano silang kandidata na nagsiksikan sa isang kuwarto at lalo itong lumala nang gawin silang sardinas at pagkasyahin ang limang participant habang papalapit ang koronasyon.

Nagsiksikan umano ang dalawang kandidata sa isang kama kaya halos magpalitan na sila ng mukha habang ang isa pang kandidata ay sa kutson sa lapag pinatulog.

Naging kaawa-awa rin umano ang kanilang kalagayan dahil wala ring service vehicle ang MWPO at nanghihiram lang ng sasakyan sa mga kandidata para sa kanilang trabsportasyon.

“We were all wondering why they were soliciting transportation vehicles from the participants everytime we would be moving from one place to the next. Why should we be the ones to provide that?” tanong ng isang kandidata.

Idinagdag ng mga ito na ilang araw bago idaos ang coronation night, inakala umano nila na bahagi pa rin ng pageant ang isasagawa nilang motorcade sa paligid ng Subic.

“‘Yon pala, motorcade para sa candidacy ni Arnold Vegafria para sa pagka-mayor at iba pang local officials na kaalyado niya,” ayon sa mga ito.

Pagdating sa covered court na puno ng mga tao ay pinaalis umano sa kanila ang kanilang mga face mask para magpa-kuha ng larawan sa audience.

“Nakakatakot talaga. Wala kaming nagawa kundi sumunod na lang. Natatakot kami dahil baka may mga nag-positive na sa amin at asymptomatic na puwedeng makahawa sa iba,” dugtong nila.

Bilang patunay ay nagbigay pa ng isang video link ang mga kandidata kung saan makikita ang naturang ‘motorcade’ kung saan sila pinasakay sa isang truck para kumaway sa mga tao.

Tinangkang hingan ng reaksiyon ang Miss World PH organizer hinggil sa alegasyon ng mga candidate pero wala pang tugon habang isinusulat ang balitang ito. (Mia Billones)