Ilang cabinet member plastik!

Aminado si Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi niya kasundo ang lahat ng miyembro ng gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte.

“Meron talagang napakagagaling. Of course, there are Cabinet members who I absolutely abhor and will not have anything to do it,” ayon kay Roque sa panayam sa telebisyon.

“Pero ako nga, authenticity, hindi ako nakipagplastikan sa kanila. Bahala sila,” dagdag pa niya.

Nang tanungin naman ang mga pangalan ng kanyang mga kinaiinisang Cabinet member, bumelat lamang ang kalihim.

“Ayaw. Hahaha. Ganito na lang, bleh!” sambit ni Roque. (Raymark Patriarca)