Ilang bakunadong foreigner puwede na sa `Pinas

Pinayagan ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-MEID) na papasukin sa bansa ang mga bakunadong dayuhan mula sa mga bansang hindi na kinakailangan ang visa.

Sa kanyang press briefing kahapon, sinabi ni acting Presidential Spokesperson at Cabinet Secretary Karlo Nograles na epektibo ang bagong polisiya simula Disyembre 1 hanggang Disyembre 15 subalit maaari aniyang palawigin pa ito depende sa ebalwasyon ng IATF.

“Right now the IATF is just prepared to release a resolution that says up to December 15 pero ‘pag makita naman po natin na maganda ang implementation nito, ie-extend natin ang dates,” sabi ni Nograles.

Nilinaw ni Nograles na ang mga foreign national na papayagang makapasok sa bansa ay manggagaling laman sa mga bansang nasa green list o low risk sa COVID-19 sa nakalipas na 14 na araw bago dumating sa Pilipinas.

Kailangan din aniyang may passport ang mga ito na balido hanggang anim na buwan mula sa kanilang pagdating at mayroong return o outbound ticket pabalik sa bansang pinanggalingan nila o sa susunod na destinasyon.

Dagdag pa ni Nograles na kailangan din magpakita ng vaccine certificate at dadaan pa rin sa testing at quarantine protocol. (Prince Golez)