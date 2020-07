Ilang bahagi ng Malabon ni-lockdown

Isasailalim sa 15 araw na special concern lockdown ang ilang lugar sa Malabon City simula bukas Hulyo 16.

Alinsunod sa direktiba ng Malabon City Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases, kabilang sa mga isasailalim sa lockdown ang bahagi ng P. Concepcion at Tumariz sa Brgy. Tugatog; University Avenue Extension at Guava Street sa Brgy. Potrero; 1st, 2nd, 3rd, 4th Street at C4 Road sa Brgy. Tañong; Gozon Letre at Phase 1 sa Brgy. Tonsuya; at Block 14 A at Block 14 C sa Brgy. Longos.

Habang ipinapatupad ang lockdown, ipagbabawal ang paglabas sa bahay ng mga residente maliban sa mga authorized persons outside residence tulad ng mga medical at health worker, at iba pang essential worker.

Titiyakin na masusunod ang safety protocol sa pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, barangay official at Malabon Police. Magbibigay din ang lokal na pamahalaan ng mga panganga mga pangangailangan ng mga apektadong residente. (Riz Dominguez)