Ilalaban ang possession sa tinirikan ng bahay

Dear Atty. Claire,

Magandang araw po. May lupain po ako na 2.6 ektarya na puro kakahuyan at pasture grounds. Mahigit 15 taon na po ang nakalipas, may pinatira kami na isang pamilya na malapit sa amin, na hiling nila sa kalaunan ay bibilhin nila ang pagtitirikan ng bahay. Pumayag po kami sa verbal na usapan, at ngayon hinihiling na namin na bayaran nila ang kinatitirikan ng bahay nila, pero sabi nila ilalaban na lang daw nila ng ‘possession’ dahil may nakausap na sila sa DAR. Meron nga po ba silang legal karapatan na magmay-ari ng lupang kinatitirikan ng bahay (temporary cons­truction in wood) nila? Unang-una hindi po sila farmers.

Ano po ang proseso na dapat kong gawin para mapaalis sila?

Salamat po sa atensiyon ninyo.

Gumagalang,

Pab

***

Dear Mr. Pab,

Dahil hindi ninyo siya farmer at siya ay pinayagan lamang na tumira sa lupa ninyo ay hindi naman po iyan sakop ng DAR at hindi niya maaaring gamitin ang depensa na ‘possession’ dahil una’t una pa lang ay may titulo na kayo at hindi niya iyon basta maaangkin.

Ang una ninyong gawin ay magpadala kayo ng demand letter kung saan isusulat ninyo na pinuputol na ninyo ang pag-tolerate na manatili siya sa lupa dahil gagamitin na ninyo ito. Bigyan ninyo siya ng 15 days upang makaalis sa inyong lupa at kung ‘di siya aalis sa araw na gusto ninyo ay siya ay dapat na magbayad ng halaga dahil sa patuloy niyang pag-okupa ng lupa.

Hindi rin obligasyon na bayaran siya sa mga ginawa niya sa inyong lupa dahil mas nakinabang siya sa pagtira niya nang libre sa inyong lupa.

Kapag hindi siya sumang-ayon sa inyong hiling ay kakailanganin na ninyo na mag-file kayo ng ejectment case sa korte at hindi sa DARAB.

Ngunit mas maganda pa rin kung magkakasundo kayo para hindi na humantong sa kasuhan na siguradong gagastos pa kayo at aksaya sa oras ninyong dalawa.

Kung may katanungan pa ay tumawag lamang sa 922-0245 o 410-7624 o mag-email sa attorneyclaire@gmail.com