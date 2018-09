Iladong politiko sa Sugbo na-bad shot ni Presidente Duterte

Dilikadong makatilaw ug sagpa gikan ni Presidente Rodrigo Duterte ang usa ka iladong politiko sa Cebu City tungod sa giingong pagpakatap ug tsismis batok kaniya.

Matud sa Presidente nga nagpa-arrange na siya ug meeting sa Cebu official aron masagpa niya kini kung magkaatubang sila.

Matud niya nga mosalir kaniya ang pagpasigarbo sa maong opisyal ng dugay na kining politiko ug iyang balwarte ang Cebu.

“I came here to see Cebu and because I wanted to speak with an official. He was spreading false stories. I told him I tasked someone to arrange a meeting between us because I will slap him,” matud sa Pangulo.

Ang opisyal nga gilasabot sa Presidente mao si ‘Tomas’ nga iladong politiko sa Cebu.

Matud sa Presidente nga sili niya palabyon ang mga tsismis sa opisyal lakip na ang pasangil nga protector kini sa shabu.

“Hoy Tomas! This isn’t the time of the Spaniards. The way you talk as if you have a very high situation in life. You even said that I’m the protector of shabu.

Who are you to say that? As if you own Cebu. By what right? Just because you were a former President’s son or grandson?” ang masuk-anong pamahayag sa Presidente.

Matud pa sa Presidente nga kung maatubang sila sa opisyal , iyang iyagyag ang hugaw niini nga anaa sa sulod sa plastic bag sa tiyan sa politiko bisan pa hapit na kijing mamatay tungod sa iyang sakit sa kidney. ()