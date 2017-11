Ikulong si Isabel, sigaw ng netizens

Noong nakaraang linggo, nagd­alamhati­ ang mga Filipino dahil sa pagpanaw ni Isabel Granada.

Bago pa na-cremate ang bangkay ni Isabel, muling nagdalamhati ang mga Filipino dahil naman sa kawalan ng disiplina na ipinagmalaki pa ng another Isabel, si Maria Isabel Lopez.

Pampering time with @maralopezy at the newly opened @momandmenailspa 3F Kids Zone in @trinomamall A great concept where kids can play, put makeup, do nail art etc. While mom gets her nails done. 💋❤️Tnx #Mitzi of @lovenailfiles A post shared by Maria Isabel Lopez (@beautyqueenmil) on Oct 20, 2017 at 1:25am PDT

Humingi na ng paumanhin si Isabel dahil sa pag-aalis nito noong Sabado sa mga divider­ cones para makadaan ang kanyang sasakyan­ sa ASEAN lanes at makaiwas sa matinding trapik sa EDSA pero hindi naramdaman ng publiko ang sincerity at humility niya.

Imbes na taos-puso na tanggapin ang pagkakamali, nagbitaw pa si Isabel ng mga salita na lalong nagpatindi ng galit sa kanya ng mga tao na naaapektuhan din ng trapik pero pinili na magtiis dahil ayaw nila na lumabag sa batas.

Sa panayam sa kanya ng 24 Oras ng GMA 7 noong Linggo, sinabi ni Isabel na, “Aminado naman ako na pasaway talaga ako. Although alam ko naman maraming nagalit, naging insensitive sila pero as human nature, nature talaga ng tao na to survive. You also have to do it.

“I became a second-class citizen in my own country dahil sa pagbibigay natin sa ASEAN members na ‘to,” ang pahayag ni Isabel na hindi naisip na mas ibinaba­ pa niya ang antas ng kanyang citizenship dahil kanyang inasal na maling-­mali at hindi magandang halimbawa sa paningin ng mga bata at matatanda.

Ang kawalan ng disiplina na ipinamalas ni Isabel at ng ibang mga pasaway na Filipino ang isa sa mga dahilan ng mabagal na pag-unlad ng ating bayan. Alam nating lahat na mahalaga ang disiplina para bumilis at walang maging sagabal sa pag-asenso ng Pilipinas at ng ibang mga bansa.

Isa si Isabel sa mga artista na masarap interbyuhin dahil matalino siya at hindi uso sa kanya ang mga off-the-record na sagot.

Sa tuwing may presscon para sa mga pelikula na kasama siya, favorite subject si Isabel ng entertainment writers dahil sa kanyang mga witty one-liner.





Apparently, na-enjoy ni Isabel ang atensyon na ibinibigay sa kanya ng entertainment press kaya inakala ng former beauty queen na makakalusot siya sa lahat ng mga kapilyahan niya.

Pero nagkamali si Isabe­l dahil hindi cute ang kanyang ginawa sa EDSA noong Sabad­o na kinunan pa niya ng video­ at inilagay sa Facebook.

May rekomendasyon­ ang MMDA na suspendihi­n ang driving­ license ni Isabel pero hindi pabor ang taumbayan dahil mas gusto nila na tuluyan nang kanselahin ang lisensy­a ng aktres para hindi­ na ito makapagmaneho. May mga nananawagan­ na dapat ikulong si Isabel­ para maturuan ito ng leksyon at hindi na pamarisan.

May mga celebrity friend si Isabel na nagtanggol sa kanya dahil sila ang nasasaktan sa mga batikos na natatanggap ng 1982 Bb. Pilipinas-Universe na persona non grata sa Bb. Pilipinas Charities Inc.

May mga apela ang concerned friends ni Isabel­ na maghinay-hinay sa mga pagbanat sa kanya dahil mabait at matulungin siya na kaibigan.

Dapat maintindihan ng concerned friends ni Isabel na ang isyu ng pagbabale-wal­a nito sa ipinatutupad na batas sa mga motorist ang isyu, hindi ang pagiging mabait at matulungin niya.

In the first place, si Isabel ang dapat sisihin kaya kinokondena siya ng sambayanan. Mali na nga ang kanyang ginawa, may lakas pa siya ng loob na ipagyabang at i-post sa Facebook ang video ng kapilyaha­n niya. Si Isabel ang nag-imbita, nag-udyok at kusang-loob na nagbigay ng dahilan sa mga tao para husgahan siya.

Isabel Granada tinangkang gamitin

May anecdote kami tungkol sa isang personalidad na may third eye ang pakilala sa sarili. Nang mamatay si Isabel Granada, may tinawagan na reporter ang personalidad na gustong magpainterbyu dahil nagpakita umano sa kanyang panaginip ang namayapa na aktres na hindi niya personal na kilala.

Hindi namin sineryoso ang claim ng personalidad dahil kung totoo na may ‘third eye’ ito, maiisip niya na bago magpakita sa kanya si Isabel,­ uunahin nito na dalawin sa panaginip ang pamilya at malalapit na kaibigan.