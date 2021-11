Ikulong! Pharmally kriminal sa ‘di nagbabayad ng buwis – Digong

Kasuhan at ipakulong kung mapatunayang hindi nagbayad ng buwis ang kontrobersiyal na kompanyang Pharmally Pharmaceutical Corporation.

Ito ang inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang ‘Talk to the People’ sa harap ng patuloy na pag-iimbestiga ng Senate Blue Ribbon Committee sa kompanya na binilhan ng medical supplies ng gobyerno para sa COVID-19.

Sinabi ng pangulo na hindi kargo ng ehekutibo kung may mga tao o kompanyang hindi nagbayad ng buwis.

Maaari aniyang kasuhan ang mga ito ng tax evasion at makulong kung may nilabag na batas.

“Iyang Pharmally na hindi nagbayad, dapat talaga pagbayarin iyan. Iyong hindi nagbabayad ng taxes, they can all go to prison. Problema nila ‘yan,” anang pangulo.

Wala aniyang pakialam ang Malacañang sa Pharmally at kung hindi ito nagbayad ng buwis ay dapat lamang na ipataw ang angkop na parusa.

“Wala tayong pakialam sa iba. Iyong sabi nilang Pharmally hindi bumabayad, ay ikulong ninyo ‘yan. Gusto n’yo patayin pa n’yo, wala kaming pakialam. ‘Pag hindi nagbayad ng taxes, kriminal ‘yan,” dagdag ng pangulo. (Aileen Taliping)