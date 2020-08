‘Ikulong, pakainin ng ebak, hawaan ng covid’ – Vice Ganda

Kumakahol sa galit ang ilang mga celebrity sa isyu ng nakawan sa Philhealth, na ayon kay Sen. Ping Lacson ay umaabot daw sa P15 billion.

Galit na galit ang mga artista sa pangyayaring ito.

“Parusahan ang mga magnanakaw sa Philhealth. Ikulong! Pagdusahin. Pakainin ng tae ang mga fotaenang yan! Pagsama-samahin ang lahat ng laway ng mga may sakit at ipainom sa kanila. Walang kompa-compassion sa mga demonyo! Mga ulul! Sumakit tuloy ang ulo ko! Akin na ang Saridon!” sabi ni Vice Ganda.

“May ostrich sa QC, May baboy na nakawala sa Cebu, May mga unggoy sa Kongreso, May buwaya sa Philhealth, May tuta ng China, may langaw sa ibabaw ng kalabaw, May posit na nagkakalat ng virus. Kinabog natin ang manila Zoo. Mga Hayop!” sabi naman ni Kaladkaren Davila.

“Ibang klase. Kaya pala pati mga Pilipino na nagtatrabaho o nakatira sa ibang bansa gusto rin dapat magbayad kadabuwan, kase may nangongolekta pala. Buti na lang binawi na. So pano na? Nganga na naman ang mga Pilipino. So, sino magbabalik ng pera na nakurakot?” say ni Carol Banawa.

Suhestyon ng iba, patawan ng death penalty ang mga corrupt.

***

Regine ‘napapraning’ na

Tila naaansya (anxiety), napapraning na si Regine Velasquez dulot ng pagkasabik sa nagsarang ABS-CBN 2. Sunud-sunod na nagposte si Regine ng mga logo ng ABS-CBN sa Instagram.

Walang paliwanag si Regine sa kanyang mga post, pero malinaw naman sa kanyang mga tagahanga na nami-miss ni Asia’s Songbird ang buhay niya sa nilipatang istasyon.

Anyway, para may ibang pinagkakaabalahan at magtuluy-tuloy ang kanyan TV career, aktibo na ulit si Regine sa pagba-vlog, at isang isang cooking na pinamagatang “Lutong Nanay” ang bago niyang content.

Alex ayaw magbayad ng utang kay Luis

Kumbaga sa damit, gamit na gamit na sa kanyang vlog ang dyowa ni Alex Gonzaga na si Lipa City Counselor Mikee Morada dahil katatapos lang ilabas ng aktres ang pamamanhikan sa kanya ng mga magulang ng huli, gumawa naman ng parody ang una na halaw sa sikat na Korean drama na “Crash Landing on You”.

Panay na ang plug ni Alex sa kanyang Instagram at Twitter ng bago niyang pakulo, kung saan ginaya nito ang isang eksena ng mga Korean star.

Nagtitili si Alex sa puno na nagpapasaklolo. Sinundan ito ng eksenang napahiga silang dalawa ni Mikee na magkayakap na kagaya rin ng Korean drama.

Nakasuot ng military outfit ang lalaki para sumakto sa karakter ni Hyun Bin.

Maraming beses nangang isinasama ni Alex ang dyowa sa kanyang vlog.

Siyanga pala, sa ngayon ay may 8.03M ang subscriber ni Alex, na inalmahan ni Luis Manzano.

“Naka-8M ka nga, kami mga nag-guest wala pang nakukuha, ano yan, mag-10M ka habang kami umuubo na lang ng alikabok sa gutom?!? Scam ka,” sabi ni Luis.

“Utot mo!” ang sagot naman ni Alex.

Kuh tutulong sa mga taga-Donsol

Habang panay ang promote ni Heart Evangelista sa kagandahan ng Sorsogon, ang naganap na mini-concert naman ni Kuh Ledesma ay para tumulong sa 278 pamilya sa Donsol na nangangailangan ng pagkain.

Ang Donsol ayon sa Wikipedia, ay 3rd class municipality sa Sorsogon.

Isa-isang pinoste ni Kuh ang tatlong inawit niya mula sa acoustic mini-show, na may titulong “Conservatunes”, na ginawa sa kanyang bahay na ipinalabas sa Facebook noong July 31.

Ang mga nasabing kanta ay hindi naipalabas sa FB live streaming niya, kaya ipinoste niya ito sa Instagram.

“We need your help so we can support our environmental frontliners in Donsol as well as the 278 families in Donsol that need food assistance during these challenging times.

“This campaign also aims to provide, water, light and the livelihood, equipment to help people in these communities rise above the crisis.”

Sa mga nagdaang post ni Heart, ipinapakita naman nito ang ibang assistance na ibinibigay niya sa mga kababayan ng kanyang asawang si Chiz Escudero na Governor ng Sorsogon.

Angel, Piolo, Dingdong madamdamin

ang mensahe sa mga frontliner

Hindi si Angel Locsin, kundi si Iza Calzado ang bida sa dedication video ng grupong AKTOR para ipaabot ang kanilang moral support, malasakit at pasasalamat sa mga health worker, medical frontliner na dumadaing sa pagod dulot ng pagtaas ng bilang ng Covid-19 cases sa bansa.

Nagsama-sama ang miyembro ng bagong tatag na grupo para sa isang video na nagpapahayag ng kanilang pakikiisa sa pinagdaanan ng mga health worker.

Kahit naging isyu ang malabnaw na paninindigan ni Piolo Pascual sa pagsasara ng ABS-CBN, at ang pagsama nito sa production ni Direk Joyce Bernal na direktor ng SONA 2020, isinama pa rin ito ng AKTOR at ginawang pambungad sa video campaign.

Si Iza ang ginawang finale sa closing ng video dahil marahil sa pagkaka-survive nito sa COVID-19, at sa ibinahagi nitong karanasan sa paga-asikaso sa kanya ng mga nurse, doctor sa ospital.

Ilan pang malalaking artista sa video ay sina Anne Curtis, Angelica Panganiban, Dingdong Dantes, Janine Gutierrez, Jodi Sta. Maria.