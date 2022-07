Ikeda reyna ng ICTSI golf

SINANDALAN ni Chihiro Ikeda ang anim na hampas na bentahe sa magdamag upang masagip ang malamyang third & final round at hablutin ang pangalawang kampeonato sa dalawang palong lamang kay Sarah Ababa sa rolyo ng 10th Ladies Philippine Golf Tour Leg 6 P1.5M International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI) Eagle Ridge at Aoki Invitational sa Gen. Trias, Cavite Huwebes ng hapon.

“I played bad but I still won,” bulalas ng pro na mga suportado ng Manila Southwoods/ AsiaGlobal Technnologies at ginagabayan ni coach Bong Lopez, na sinubi ang P202,500 kasunod ng panalo sa Mt. Malarayat noong Mayo.

“I was a little bit tired and failed to play steady. But I’m still I won,” panapos niyang sey na may five-over par 77 (38-39) at even 216.

Binirdie niya ang opening hole, pero binogey ang tatlong kasunod na apat pa-38. Nawalan siya ng dalawang stroke sa par-4 No. 13, bogey bago sinara sa birdie-bogey na ‘di nasamantala ng mga karibal.

Ang nanalo sa Sherwood Hills noong 2016 na si Ababa naka-72-218 para sumegunda sa torneong inorganisa ng Pilipinas Golf Tournaments, Inc. samantalang tumersera si amateur Mikhaela Fortuna sa 74-219. (Ramil Cruz)