Ikeda nag-68, lumayo ng 6

KUMALAS si Chihiro Ikeda sa mabangis, mahigpitang giyera sa maangas na pagsara sa backnine sa pagbira ng four-under par 68 at makadistansiya ng anim na palo kina Harmie Nicole Constantino at amateur Mikha Fortuna.

Pagkaraan ito 10th Ladies Philippine Golf Tour Leg 6 P1.5M International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI) Eagles Ridge at Aoki Invitational sa Gen. Trias, Cavite Miyerkoles ng hapon at inoorganisa ng Pilipinas Golf Tournaments, Inc.

‘Di naipagpag sina first round co-leaders Constantino at Sarah Ababa sa mahigpitang paluan sa front nine, humulagpos ang Fil-Japanese sa mga sumunod na butas, binirdie ang dalawang par-5 at Nos. 13 at 15, at nakadalawang par para sa 32 at 68 pa-139.

“Happy to be on top but it’s tough at the front nine because of the pin positions,” lahad ni Ikeda, na pagkaraang pigilan sa Lipa si Chanelle Avaricio, nangapa para mag-joint fifth sa Splendido Taal na pinamayagpagan ni ICTSI amateur Mafy Singson bago bumuwelta para sumosyo sa segunda sa Pradera Verde na pinangibabawan ni Avaricio nitong Hunyo. (Ramil Cruz)