Ikatlong korona iaalay ni Paul Lee sa pamilya

PAMILYA ang pinaghuhugutan ni Magnolia guard Paul Lee para ha­bulin ang kampeonato sa pakiki­pagbuno sa Alaska sa PBA Governors Cup finals.

Fans, teammates na tinatawag niyang brothers, kasama ang ma­nagement na nagbibigay ng motibasyon at inspirasyon.

“Pero gusto mo ring manalo para sa pamilya, dahil sila ang nandiyan through thick and thin,” aniya. “First and foremost, ‘yung family. Doon ka dumo-draw ng ins­piration talaga.”

May dalawang titulo na si Lee habang nasa Rain or Shine pa bago lumipat sa Magnolia dalawang taon na ang nakakaraan, pero may dahilan pa siya para habulin ang pa­ngatlo kasama ng Hotshots.

Pumirma siya ng panibagong kontrata sa team noong Oct. 8, parehong araw na ipinanganak ng asawa ang panganay nilang si Tokyo.

“Nakakuha na ako ng pamasko at pambagong taon,” dagdag ni Lee sa bonuses na nakuha mula pagpirma at sa pagsampa sa finals. “’Yung pambinyag na lang.”

Pinag-iisipan pa ni Lee kung isasabay na ang binyag sa 30th birthday niya sa Feb. 14.