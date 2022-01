Ikatlong ‘Bayanihan, Bakunahan’ ilalarga

Pinag-aaralan ng Malacañang ang posibilidad na magkasa ng panibagong National Vaccination Day para maabot ang target na 77 million population bago matapos ang unang quarter ng taon.

Sinabi ni acting Presidential Spokesman Karlo Nograles na tuloy-tuloy naman ang pagbabakuna sa buong bansa dahil kailangan talagang mabigyan ng proteksiyon ang sambayanan laban sa COVID-19.

Kung sakali aniyang makita ang pangangailangan para maabot ang 77 million target ay ikukunsiderang magkasa muli ng national vaccination day.

“If we see the need, halimbawa matatapos na ang first quarter ng 2022 at hindi pa nararating ‘yong 77 million na target natin, then perhaps it’s one of the strategies na iko-consider natin,” ani Nograles.

Sinabi naman ni testing czar Secretary Vince Dizon na pinapahupa lamang nila ang mataas na kaso ng COVID-19 bunsod ng Omicron bago ilarga ang panibagong “Bayanihan, Bakunahan”. (Aileen Taliping)