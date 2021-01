Ikalimang weight division belt uupakan: Donaire naglalaway sa bagong korona

BUKOD sa panibagong boxing title, asam ni Pinoy boxer Nonito “The Filipino Flash” Donaire na makamit ang titulong five-division world champion.

Magugunita noong nakaraang taon, napurnada ang laban ni Donaire at reigning WBC world bantamweight champion Nordine Oubaali matapos matamaan ang mga ito ng coronavirus disease.

Ibinalik naman kamakailan ng World Boxing Council (WBC) ang titulo kay Oubaali.

“I still want to go back down to 115 and get a title there and then go up to 130. I can do that,” lahad ni Donaire, nananinirahan sa Las Vegas, sa BoxingScene.com.

“It’s something I can do and something I want to do. After that I can say I am a five-division champion,” sambit pa ng 38-year-old boxer mula Bohol.

Ilan sa mga naibagahe ni Donaire na world title sa apat na weight classes ay IBF flyweight title, unified WBC at WBO bantamweight titles, IBF super bantamweight title, WBO super bantamweight title, WBA (Super) featherweight title at WBA (Super) bantamweight title.

Samantala para sa laban ni Oubaali at Donaire, naglabas ng isang sulat ang WBC kung saan ibinahagi ng mga ito na patuloy na imomonitor ang kondisyon ng dalawang boksingero upang malaman kung “when they will be medically cleared and fit to return to the ring.” (JAToralba)