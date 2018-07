Ika tulong SONA ni Duterte mahimong usa ka “historical”- House Official

Gipaabot nga mahimong makasaysayanon ang ika tulong State of the Nation Address (SONA) ni Presidente Rodrigo Duterte tungod sa BBL (Bangsamoro Basic Law) o ang gitawag karon nga Bangsamoro Organic Law (BOL).

Kini human gibutyag ni House Secretary General Cesar Pareja na hayan sa adlaw sa SONA pirmahan sa Pangulo ang BOL aron mahimo na kining usa ka balaod maging ganap na batas.

Matud ni Pareja, nga sa iyang nahibaloan nga karon lang kiji mahitabo sa kasaysayan sa Kongreso nga adunay pirmahang usa ka balaod sa SONA sa Presidente.

“Ang target na binigay sa amin is kung pwedeng habang… during the SONA ay pipirmahan niya, ng ating Pangulo,” matud ni Pareja.

“Ilang taon na rin ako sa Kongreso, di ko pa nakitang nangyari yan. So medyo historial yun,” dugang sa House official.

Ang BOL maoy unang isang-at sa plenary aron ratipikahan sa mga kongresista sa Regular Session sa 17th Congress ugma sa buntag, July 23.