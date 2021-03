Ika-40 ASG member tumiklop sa militar

Sumuko sa militar ang isa pang miyembro ng Abu Sayyaf Group sa Tawi-Tawi.

Kinilala ito na si Muharral Jamalul Kadiri, ang ika-40 miyembro ng bandidong grupo na nagbalik-loob na sa pamahalaan mula Enero 2021.

“Based on the report submitted by Joint Task Force Tawi-Tawi, a certain Muharral Jamalul Kadiri, a.k.a. Al/Als/Ars/Arral/Kadir, 34 years old, married, and a resident of Barangay Lakit-Lakit, Bongao, Tawi-Tawi submitted himself to the troops of the Marine Battalion Landing Team-12 at 2 p.m. Thursday,” sinabi ni Lt. Gen. Corleto Vinluan, Jr., Commander ng Western Mindanao Command.

Nasangkot umano si Kadiri sa ilang engkuwentro sa Patikul at Maimbung.

Umalis umano siya noong 2019 dahil sa pinaigting na operasyon ng mga militar. Nagtungo siya sa Bongao at nagsubok na bumalik sa normal na buhay, hanggang sa tuluyang sumuko. (Kiko Cueto)