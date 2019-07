Ika-4 na SONA ni Duterte maiksi pero malaman — Palasyo

MAGIGING maikli lamang ang ika-apat na State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Rodrigo Duterte sa darating na Lunes, Hul­yo 22.

Ito ang inihayag ni Presidential Spokesman Salvador Panelo batay na rin sa naging pag-uusap nila ng Pangulo nitong Lunes nang gabi.

Sinabi ng kalihim na mayroon nang pre-SONA forums na ginawa ang Malacañang kung saan ibinahagi sa publiko ang mga nagawa na ng Presidente sa nakalipas na tatlong taon.

Ang unang pre-SONA ay ginawa sa Metro Manila, ang ikalawa ay sa Cebu at ngayong Miyerkoles ang ikatlo na gagawin sa Davao City.

Sinabi ni Panelo na masyadong marami ang accomplishments ng Duterte administration at hindi ito lahat mailalahad sa SONA kaya ibinahagi na ang ilan dito sa inilargang pre-SONA activities ng Malacañang.

“I asked about him about the SONA , he said ‘Oh it will be short.’ Maybe because there are pre-SONAs eh. So, there are three pre-SONAs already eh.

And most of—ordinarily, the President will be discussing achievements of his administration on a particular year and since the pre-SONAs are already doing that, so I do not think the President will have to repeat that,” ani Panelo.

Sinabi naman ni Presidential Communications Operations Office (PCOO) secretary Martin Andanar na inaasahang magiging laman ng SONA ng Pa­ngulo ay ang mga plano at programa sa huling tatlong taon ng kanyang termino kagaya ng mga inilalargang infrastructure projects sa ilalim ng Build Build Build program, poverty alleviation at ang patuloy na paglaban sa korapsiyon at iligal na droga. (Aileen Taliping)