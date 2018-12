Ika-14 na korona ibubulsa ng Magnolia

Finals Game 5 ngayon: (Ynares Center-Antipolo)

7:00 pm – Alaska Aces vs ­Magnolia Hotshots

IBULSA agad ang titulo sa ­unang tsansa sa dalawang pagkaka­taon ang hangad ng Magnolia Hotshots para matapos na ang maigting na kampeonato ­Miyerkoles ng gabi sa pagsagupa nito sa Alaska Aces sa Game 6 ng 2018 PBA Governors’ Cup Best-of-7 Finals sa Ynares Center sa Antipolo.

Walang ibang hangad ang Hotshots kundi ang maagang masungkit ang pangkalahatan nitong ika-14 na titulo sa liga sa pagsagupa nito sa pilit namang maghahangad na maitulak pa sa matira-matibay na panghuling laro ang labanan na Aces simula sa ganap na alas-siyete ng gabi.

Nabitawan ng Hotshots ang 17-puntos na abante bago sinandigan si Paul Lee upang maitakas ang 79-78 panalo sa Game 5 at kailangan na lamang ng isang panalo upang matikman nito muli ang kampeonato matapos itala ang 3-2 abante sa best-of-seven na serye.

Inamin ni Magnolia coach Chito Victolero na hindi na nila palalampasin sa unang tsansa ang titulo.

“We’re not thinking of a Game 7 anymore. I told the guys bihira ang pagkakataon to play in a ­Finals like this, to give their best, to enjoy the moment, to respond to the challenge,” sabi ni Victolero, na hangad putulin ang apat na taon na pagkauhaw ng prangkisa sa korona matapos huling magwagi sa ika-13 overall title noong 2014.

“Alam natin na magiging paduguan ito sa puntusan. Siyempre may pressure pero sinabi ko sa kanila na mag-enjoy sa laban at sa makukuhang ekspiriyensa. Hopefully darating na lang ang swerte,” sabi pa ni Victolero.

Sigurado din si Victolero na ang tinanghal na Best Player of the Conference na si Lee ay magiging markado na agad bago pa man magsimula ang laban ngayon.

“Hirap na hirap talaga si Paul dito sa series dahil sa depensa sa kanya. Pero nagde-deliver naman siya kung kailan kailangan talaga namin siya,” sabi ni Victolero.

Hindi naman nagpapakita ng pagsuko si Alaska coach Alex Compton, na kailangang itulak ang Aces para walisin ang hu­ling dalawang natitirang laro ng serye para maputol ang apat na kampeonatong puro kabiguan.

“He hit a buzzer-beater from almost the same spot,” sabi ni Compton patungkol sa Game 2 ng 2016 Commissioner’s Cup series na ginanap din sa Big Dome. Suot pa ni Lee ang uniporme ng Rain or Shine Elasto Painters.

Matatandaan na naagaw ni Lee ang bola matapos na matapalan ang kakamping import na si Romeo Travis bago nito agad itinira ang game winning jumper sa huling 1.6 segundo.