Ika-10 panalo babrasuhin ni Perez, Lyceum Pirates

Mga laro ngayon:

(FilOil Flying V Centre)

2 p.m.- LPU vs SSCR (srs)

4 p.m.- SBU vs JRU (srs)

Standings W L

LPU 9 0

SBU 8 1

Letran 6 3

CSB 6 3

UPHSD 5 4

AU 4 5

Mapua 2 7

EAC 2 7

JRU 2 7

SSC 1 8

WIN No. 10 ang bibigwasin ng last year runner-up Lyceum of the Philippines University pagharap sa San Sebastian College sa simula ng second round eliminations ng 94th NCAA basketball tournament sa FilOil Flying V Centre sa San Juan City.

Winalis ng Pirates ang first round, muling kakapitan si reigning Most Valuable Player (MVP) CJ Perez kontra Stags sa alas-dos nang hapon.

Bahagyang napahirapan ang Intramuros-based squad LPU nang talunin nila ang San Sebastian 85-80 sa first round.

Ibabangga ng Stags ang pambato nila si RK Ilagan na galing sa three-game suspension matapos mahuli na nag­lalaro sa ligang labas.

Alam ni LPU coach Topex Robinson na mahirap kalaban ang Stags.

“San Sebastian is always a tough opponent, complete or not. We just have to always be prepared,” sambit ni Robinson.

Nasa ilalim ng team standings ang SSC kasama ang 1-8 card.

Samantala, makaka­laban ng defending champion San Beda University ang Jose Rizal University sa alas-kuwatro.

Nakaupo ang Red Lions sa second spot sakmal ang 8-1 record habang may 2-7 karta ang Heavy Bombers.