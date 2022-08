Ignacio balik-OWWA, Cacdac sa DMW; Olalia, POEA

Itinalaga ang comedian-actor na si Arnell Ignacio bilang executive director administrator V ng Overseas Workers Welfare Administration (OWWA).

Ito ang kinumpirma ni Press Secretary Trixie Cruz-Angeles kaugnay sa bagong posisyon ni Ignacio.

Pinalitan ni Ignacio si dating OWWA Administrator Hans Cacdac na ngayon ay undersecretary na ng Department of Migrant Workers.

“We confirm the appointment of Mr. Ignacio as executive director admininistrator V of the Overseas Workers Welfare Administration,” ani Angeles.

Si Ignacio ay dating OWWA deputy administrator noong 2018 at kalaunan ay nagbitiw dahil sa personal na kadahilanan subalit nare-appoint sa parehong puwesto noong September 2021.

Bukod kay Ignacio, itinalaga naman si Philippine Overseas Employment Administration Bernard Olalia bilang undersecretary for Licensing and Adjudication.

Si Olalia ang magi¬ging officer-in-charge ng POEA.

“POEA Administrator Bernard Olalia will be undersecretary for Licensing and Adjudication. He will be the OIC of POEA until such time that the department is deemed fully constituted on the approval of the 2023 budget,” dagdag ni Angeles.

Hinirang din si Venecio Legaspi bilang Assistant Secretary for Reintegration sa ilalim ng DMW.

Si Legaspi ay isang dating overseas Filipino worker na nagtrabaho ng ilang taon sa Saudi Bank sa Jeddah, Saudi Arabia. (Aileen Taliping)