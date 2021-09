IG lambingang burado na: Nadine binasura na mga alaala ni James

Yes, burado na si James Reid kay Nadine Lustre. Burado na ang mga video nila na magkasama sa mga highlight ng Instagram account ni Nadine.

Anyway, sa Instagram kasi, bukod sa mga photo sa wall, at mga IG story (na puwedeng mawala agad after 24 oras), may mga moment sa IG story na nagi-stay at makikita `yon sa mga ‘highlight’.

Sa ngayon, pitong highlight na lang ng mga video ang masisilip sa IG ni Nadine. At lahat doon, wala na si James.

Eh, di ba nga, sa sobrang dami ng mga paandar, lakad nila noon, na kadalasang masisilip sa IG ni Nadine, magtataka ka na nga na wala na si James.

Kunsabagay, bakit mo nga naman itatago pa ang mga video ng ex-boyfriend mo sa IG mo, kung happy ka na sa boyfriend mo ngayon. At ikaw nga, bilang babae, mas okey na rin na mas mag-focus ka sa present dyowa mo, para wala nang isyu.

Nagkakaroon lang naman ng isyu dahil nga pareho silang artista, at magka-love team pa, at halos magkasama sa mga proyekto lalo na pagdating sa musika. Remember, si James ang producer ng mga music video, kanta ni Nadine.

Kaya ang mga fan nila, heto nga ang mga chika:

“Mapanakit kayo.” “Masaya na si Nadine sa Siargao.”

“Nauna naman si James magbura ng mga highlight. Ngayon pa lang si Nadine. At least happy na siya.”

“It’s hard but it’s time to move on, move forward. Respect her decision and to her new boyfie. Memories will remain but not the person whom you made memories with. Keep moving forward and start a new life.”

Anyway, ang maganda sa mas maraming fan ng dalawa, ang hiling nilang respeto sa desisyon ng dalawa ang mas nananaig. ‘Yan ang tunay na mga fan.

Bongga! (Dondon Sermino)