Ifugao, Bukidnon suportado sa pagpapalakas ng soybean, cacao

Tutulong ang Department of Science and Technology (DOST) sa mga sektor ng soybean at cacao sa mga probinsya ng Ifugao at Bukidnon.

Napili ng DOST-Cordillera Administrative Region (CAR) ang tatlong community-based project sa Ifugao Ifugao, kabilang ang Saint John Organic Farm Families Organization at lokal na pamahalaan ng Brgy. Nayon sa bayan ng Lamut para sa pagtatag ng cacao processing facility. Habang mga soybean processing naman para sa Nalbu Women’s Organization at Brgy. Nalbu sa bayan ng Mayoyao, gayundin sa Jireh Organization at Brgy. Poblacion sa Banaue.

“The beneficiaries shall ensure the implementation and completion of the project and attainment of the project’s objectives and expected output. We recently signed (an) MOU (memorandum of understanding) with them. They are also set to provide the site and building or processing area to accommodate all the equipment to be acquired,” ayon kay DOST-CAR Director Nancy Bantog sa panayam ng PNA.

Bukod umano sa mga equipment, mabibigyan din ang mga benepisyaryo ng mga pagsasanay para sa kanilang produkto.

Naglaan na ng kabuoang P732,000 pondo ang ahensya para sa tatlong proyekto na makatutulong sa kabuhayan at dagdag halaga sa mga produkto ng mga benepisyaryo.

Ayon pa sa opisyal, “Those organizations tried to process soybean before, and they want to upgrade their skills and equipment, both in production and processing.”

Sabi pa ni Bantog, ang mga nasabing organisasyon ay lumapit sa DOST para magpahayag ng kanilang interes na magamit ang natutuhan sa soybean processing training na kanilang dinaluhan noong Marso 2020 na inorganisa ng DOST-CAR, Department of Agriculture, at PhilMech.

Samantala, nagpahayag din si DOST Region X (DOST-10) Director Alfonso Alamban na maglalaan ng P345,500 popndo para sa equipment at training ng Malaybalay City Cacao Growers Association.

Aniya, “According to our partners in DTI (Department of Trade and Industry) and DA, cacao is an emerging industry in Bukidnon. We will be providing free trainings, likely to begin in March and will accommodate about 30 (individuals).”

Bahagi umano ito ng community empowerment ng DOST na inaasahang makatulong para sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga benepisyaryo sa tablea at chocolate making, good manufacturing practice, at food safety. (PNA)