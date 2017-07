iDOLE IDs inilunsad na!

Agad-agad na ipinatupad ng gobyernong Duterte ang naunang planong pagkakaloob ng iDOLE identification card sa milyun-milyong mga overseas Filipino workers (OFWs).

Kahapon, Hulyo 12 ay opisyal nang inilunsad ng gobyernong Duterte ang programa na proyekto ng Department of Labor and Employment (DOLE).

Katuwang ng DOLE sa implementasyon ng iDOLE ay ang mga partner agencies katulad ng Social Security System (SSS), Development Bank of the Philippines (DBP), Philippine Post at marami pang iba.

“OFWs who carry this ID would mean that his documents have been legally processed by the Philippine Overseas Employment Admi­nistration (POEA),” paghahayag ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella.

Idinagdag pa ni Abella na ang pagpoproseso sa iDOLE ay sagot ng employers ng mga OFWs.