Idol Raffy itutulak anti-violence law sa mga mister

Inihayag ng brodkaster na si Raffy Tulfo, isa sa mga kandidatong tiyak na ang panalo sa senatorial race, na kanyang isusulong ang panukalang magbibigay ng proteksiyon sa inaabusong mister.

Sa isang panayam sa telebisyon, sinabi ni Tulfo na nais niyang gawing ‘gender less’ ang isyu ng domestic violence.

“Paano naman kung si mister ang sinaktan? Wala tayong violence against men so I will make violence in the family as genderless,” sabi ni Tulfo.

Sabi ng batikang brodkaster, naisip niyang ihain ang naturang panukala dahil madalas umano siyang nakaka-encounter ng kaso tungkol sa domestic violence kung ang biktima ay kalalakihan.

Bukod diyan, sinabi din ni Tulfo na gusto rin niyang itulak na magkaroon ng oportunidad na magkaroon ng trabaho ang kababaihan na biktima rin ng domestic violence.

Sa partial at hindi pa opisyal na resulta ng halalan sa pagka-senador, pumangatlo si Tulfo sa nakuhang 23,166,304 boto. (Dindo Matining)