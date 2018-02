Idinaan sa emoji

Ayaw makisawsaw ni Senate President Koko Pimentel sa bangayan nina House Speaker Pantaleon Alvarez at Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio.

Nang tanungin ng Senate media noong Biyernes kung ano ang reaksiyon ni Pimentel sa away ng dalawang malalapit na opisyal kay Pangulong Rodrigo Duterte, no comment ang Senate President.

Sa halip na sagutin, ipinadala ni Pimentel sa Viber group ng Senate media ang mga emoji ng red rose, red lips at mga puso.

Pabirong sagot ng ilang Senate reporters kay Pimentel, mahirap i-quote sa story ang mga emoji.

Kunsabagay, walang dahilan para makisawsaw at mag-react si Pimentel dahil mismong si Pangulong Duterte ay hands off sa bangayan kahit anak niya pa ang involved.

Bukod dito, may ilang isyu din si Pimentel kay Alvarez sa loob ng PDP-Laban kabilang ang hindi pagkakaunawaan sa recruitment ng mga bagong miyembro ng partido.

Sa pagtaya ng political analysts, hindi makakaapekto sa kabuuan ng PDP-Laban ang binuong Hugpong ng Pagbabago ni Mayor Sara.

Una nang nilinaw ni Mayor Sara, ang binuo niyang HNP ay regional political party at wala siyang nakikitang conflict sa ruling PDP-Laban.

“Nothing but a po­wer struggle of turf and egos between President Duterte’s lieutenants,” ganito naman inilarawan ni Akbayan Rep. Tom Villarin ang bangayan ni Alvarez at Mayor Sara.

Batay sa mga report, plano umanong kumandidatong Kongresista si Mayor Sara at lalabanan nito si Alvarez sa pagi­ging Speaker.

Sabi ni Villarin, ang away ng dalawang opisyal ay malinaw na tug-of-war para makontrol ang Davao na nananati­ling political capital ni Pangulong Duterte.

Kahit pinaninindigan ng Palasyo na hindi makikialam si Pangulong Duterte sa ba­ngayan nina Mayor Sara at Alvarez, mismong ang Presidential daughter ang nagsabi na may blessing ng kanyang ama ang itinatag na HNP.

Magagamit ang HNP sa isyu ng politika kontra Alvarez dahil sa dumarami umanong sentimyento laban sa House Speaker. Ang pagpapalakas ng HNP sa regional level ay daan umano dahil hindi madirecho ng Palasyo ang unti-unting pagkawala ng kumpiyansa kay Alvarez?

Noong unang bahagi pa ng 2017 namumuo ang tensiyon sa sirkulo ng mga kaalyado ng Pa­ngulo sa PDP-Laban.

Mahigit 200 member ng PDP-Laban sa Min­danao bloc ang kumalas sa ruling party kasabay ang deklarasyon na magiging independent sila mula sa PDP-Laban national council.

So habang nagkakagulo, nagkakanya-kanya ng mga kampo, nasa sidelight lang muna si Pimentel. Pero dahil nalalapit na ang midterm elections, hindi puwedeng manahimik na lang ang Senate President.

Lalong hindi katanggap-tanggap kung mga emoji ang pinadadala sa Senate media sa halip na sagutin ang mga isyu na involved ang PDP-Laban.

Kailangan kasing matiyak na malakas ang ruling party pagdating sa lokal lalo na’t sasa­ilalim din sa reelection si Pimentel.