ID system diskriminasyon sa mga Muslim

Iginiit ni Sen. Sherwin Gatchalian ang pagpapatigil sa Muslim identification (ID) card system na bahagi ng paghihigpit dahil sa kaguluhan sa Marawi City.

Ayon kay Gatchalian, hindi maaaring mga Muslim lang ang obligahin sa ID system dahil labag ito sa Saligang Batas.

“The Muslim ID card system is a discriminatory policy which violates the constitutional right of Muslim Filipinos to equal protection under the law. It should be scrapped immediately,” ani Gatchalian.

Sinabi ng senador na hindi makatwiran ang hakbang ng mga lokal na pamahalaan at pulisya na isailalim sa ID system ang mga Muslim dahil lamang sa hinalang maghahasik sila ng terorismo katulad ng nangyari sa Marawi City.

Kung magpapatuloy umano ang implementasyon ng ID system, namumurong maging biktima ng ‘religious profiling’ ang mga Muslim.

Nanawagan din ang senador sa publiko na huwag agad paghinalaan ang mga Muslim dahil marami ang hindi sumusuporta sa DAESH-inspired Maute Group at iba pang kaalyadong terrorist networks sa Mindanao.