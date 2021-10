ICU occupancy mataas kahit bumaba COVID case

Nanatiling mataas ang ‘utilization rate’ ng mga intensive care unit (ICU) sa mga hospital sa kabila na bumaba ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa buong bansa.

Sinabi ni infectious disease expert Dr. Rontgene Solante na hindi pa rin magandang numero ang 7,000 hanggang 8,000 bagong mga kaso.

“Tignan natin ang health facilities. Although, nakikita natin ang significance ng pagbaba, mataas pa rin ang ICU, nasa 75%. These are numbers that we should not be complacent,” ayon kay Solante.

Nabatid na sa San Lazaro Hospital ang occupancy rate ng COVID-19 ward beds ay bumaba sa 40% habang bumababa na rin ang ICU use. (Juliet de Loza-Cudia)