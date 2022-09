Ice na-scam ipon sa bangko

Ibinunyag ng singer na si Ice Seguerra ang masaklap na sinapit ng kanyang kinita noong kabataan niya.

Ani Ice, nalimas ang lahat ng kinita niya noon bilang child star nang magpa-renovate sila ng bahay.

“Walang savings. Naloko kami. Hindi kami naloko sa business but there was a time noon na nagpa-renovate kami ng bahay. Nagantso kami ng isang tao na akala namin kamag-anak,” ani Ice sa isang ulat.

“We trusted this person so much. So we let the person handled the finances. Only to find out na nalimas na pala ‘yong pera sa bangko,” dagdag niya.

Isa raw iyon sa mga down moment niya dahil hindi nila nabawi ang pera.

Ginawa ni Ice ang pahayag sa isang presscon kaugnay ng kanyang 35th anniversary concert sa Theater Solaire sa October 15. (Issa Santiago)