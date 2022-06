ICC ‘wag sawsaw sa drug war – Malacañang

Punding-pundi na ang Malacañang sa kakulitan at panggigigil ng International Criminal Court (ICC) na imbestigahan ang umano’y extra-judicial killings sa bansa kaugnay sa anti-drug war ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Sa inilabas na pahayag ni acting Presidential Spokesman Martin Andanar, sinabi nitong naiinis na ang Palasyo sa pagiging makulit ng ICC kung saan nagpahayag si ICC Prosecutor Karim Khan ng kagustuhan nitong mag-imbestiga sa mga naganap na patayan umano sa bansa kaugnay sa kampanya laban sa ilegal na droga.

Ayon kay Andanar, nag-imbestiga na ang Philippine National Police sa kaso ng mga namatay sa anti-illegal drug operations at umaksiyon na ang Department of Justice sa kaso ng mga awtoridad na naireklamo sa korte.

Hindi aniya maitatangging malaki ang ibinaba ng krimen saanti-drug campaign ng gobyerno subalit hindi ito makita ng mga kritikong sarado ang isip sa ginagawang paglaban ng gobyerno sa illegal drug trade at sa operasyon ng mga sindikato.

“The Duterte administration has undertaken through the Department of Justice, in partnership with the Philippine National Police, among others, investigations of all deaths that have arisen from lawful drug enforcement operations,” ani Andanar.

Wala aniyang itinago ang gobyerno sa anti-drug campaign at suportado ng United Nations ang ginagawang pagtugon sa mga dapat itama sa kampanya sa pamamagitan ng Joint Program on Human Rights na nagsimula noong Hulyo ng nakalipas na taon.

Pinagsabihan ni Andanar ang ICC Prosecutor na hayaan ang gobyerno na gawin ang trabaho at mandato at huwag makisawsaw sa mga panloob na usapin ng bansa.

“Let these efforts of the Philippine government run their course; after all, recirocity is a key principle in the methods of work of the ICC. To veer away from this principle will only reveal the politicization that has inflitrated the ICC’s ranks,” dagdag ni Anadanar. (Aileen Taliping)