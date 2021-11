ICC tinabla uli! Duterte sa Bilibid lang pakukulong

Sa Muntinlupa magpapakulong si Pangulong Rodrigo Duterte sakaling mapatunayan ang bintang laban sa kanya sa umano’y extra-judicial killings sa bansa na iniuugnay ng mga kalaban nito sa kanyang war on drugs.

Sa kanyang talumpati sa inagurasyon ng New Siargao Island Sports And Tourism Complex sa Siargao , Surigao del Norte, binanggit ng pangulo ang reklamo sa kanya ng mga kritiko sa International Criminal Court (ICC).

Sinabi ng pangulo na kung sakaling makulong ito, sa New Bilibid Prisons sa Muntinlupa City ito pupunta at hindi sa ibang lugar o bansa.

Sinabi ng pangulo na Pilipinong hukom ang lilitis sa kanya at hahatol sakaling mapatunayang may basehan ang bintang laban sa kanya.

“If I go to prison, I go to Muntinlupa. I should be tried by a Filipino judge in a Philippine tribunal, and I should be prosecuted, like me when I was a fiscal, I should be prosecuted by a Filipino prosecutor,” anang pangulo.

Hindi aniya siya kailanman magpapasakop sa mga dayuhan at lalong hindi siya papayag na mga puti ang maglilitis sa kanya.

“‘Yong karamihan nagsabi na may kaso ako sa ICC. I will not allow myself to be judged by white people in another place, outside of my country. I will be tried by a tribunal na puro foreigners, pati karamihan puti, ay p***i**,” dagdag ng pangulo.

Binigyang-diin ng pangulo na kung sakaling dumating ang panahon na ipakulong siya, hindi ito kokontra bagkus ay susundin siya dahil ginawa niya ito para sa bansa at sa mga Pilipino. (Aileen Taliping)