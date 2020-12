Nakatikim na naman ng banat ang International Criminal Court mula kay Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa isyu ng human rights at kampanya kontra illegal na droga.

Sa kanyang regular na mensahe sa bayan, kinuwestiyon ng Pangulo ang pangingialam ng ICC sa panloob na usapin ng Pilipinas at ng ibang bansa .

“Itong ICC puro kabulastugan man rin yang inyo. By what divine law gave you the authority to prosecute me in a foreign land tapos ang nakaupo puro mga puti na ulol!,” anang Pangulo.

Binigyang-diin ni Pangulong Duterte na gumagana ang mga korte sa bansa kaya walang karapatan ang sinomang dayuhang grupo na manghimasok at makialam sa proseso ng hustisya sa Pilipinas.(Aileen Taliping)