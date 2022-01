IBP naalarma sa itinumbang piskal

Kinondena ng Integrated Bar of the Philippines (IBP) ang pagpaslang kay Assistant City Prosecutor Edilberto Mendoza noong Disyembre 31 sa Elysian Field Subdivision, Brgy. Cabuco, TMC, Cavite.

Ayon sa IBP labis silang nalungkot sa pagpaslang kay Mendoza, at nanawagan sa gobyerno na proteksiyunan ang mga abogado at hukom sa bansa.

“We will not stand idly by and watch as many more of our brethren are attacked and murdered,” ayon sa IBP.

Nabatid na si Mendoza, 48 ang ika-66 abogado na napaslang sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte.

Ipinaabot rin ng IBP ang pakikidalamhati sa pamilya ni Mendoza. (Juliet de Loza-Cudia)