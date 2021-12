IBP, LENTE handa na sa 2022 eleksiyon

Dalawang malalaking organisasyon ang nagkapit-kamay para aktibong isulong ang kanilang pinagsanib na adhikain upang tiyakin ang malinis, maayos at tapat na halalang lokal at nasyunal sa susunod na taon.

Ang kooperasyon ay pormal na isinagawa sa pamamagitan ng paglagda sa isang memorandum of agreement (MOA) sa pagitan ng Integrated Bar of the Philippines (IBP), na siyang mandatory organization ng mga abogado sa bansa at ang cause-oriented group na Legal Network for Truthful Elections (LENTE).

“Tutulong ang IBP para turuan ang publiko sa iba’t ibang batas sa eleksyon, mga isyu at mga proseso. Sa pamamagitan ng aming regional chapter at legal aid office, umaasa kaming makakapagsampa ng kaso laban sa mga lumalabag sa election law upang magsilbing halimbawa at babala sa mga lalabag pa,” pahayag ni IBP national president Burt Estrada nang isagawa ang signing rite.

Sinabi naman ni dating IBP national president at LENTE original convenor na si Jose Vicente Salazar na excited na siya sa pagtatambalan ng dalawang national association, lalo na ngayong nasa kritikal na yugto ng kasaysayan ang bansa kaugnay ng nalalapit na eleksyon sa Mayo 9, 2022.

“Lahat ng eleksyon ay mahalaga, sa magkakaibang antas, kaya tungkulin at responsibilidad ng electorate kabilang na kaming mga practitioner ng legal na propesyon, na bantayan ang karapatan nating makapili ng mga lider na may katapatan, integridad at kakayahan na magtimon sa bansa,” diin pa ni Salazar.

Nilalayon ng MOA na pagtulungang linisin ang listahan ng mga rehistradong botante at pakilusin ang iba’t ibang stakeholder para magkaroon ng mas aktibong partisipasyon sa prosesong elektoral partikular sa pagpapakalat ng impormasyon at pagbibigay ng kaalaman.