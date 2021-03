IBP: Hindi namin trabaho makipagbarilan

NAGPASAKLOLO ang Integrated Bar of the Philippines (IBP) kaugnay sa nagaganap na pag-atake sa mga abogado.

Ayon kay Atty. Domingo Cayosa, IBP President, nanawagan sila na imbestigahan ng Korte Suprema ang nagaganap na pag-atake sa mga abogado para matukoy at maparusahan ang mga nasa likod ng pag-atake upang hindi na maulit.

Giit ni Cayosa, 57 abogado na ang napapaslang at biktima ng mga kaharasan.

“Hindi naman komo kliyente mo ay NPA, ay NPA ka na din, hindi ganon hindi tama iyon,” ani Cayosa.

Samantala, sinabi ni Cayosa na hindi siya pabor na armasan ang mga abogado dahil sila ay “Man of Law” at “man of peace” at hindi umano nila trabaho ang makipagbarilan.

Maaring mayroon umanong mga abogado na may baril para sa kanilang self defense pero kung gusto ka talagang patayin pinagpaplanuhan nila ‘yan at talagang itutumba ka. (Juliet de Loza-Cudia)