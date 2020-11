‘Ibon’ ni Richard na-stress sa sasakyan

Alam mo, Dondon (my dear editor), naaaliw ako kapag nagpo-post si Boss Rey Marfil ng mga video ng pet parrots niya. Nare-relax kasi ako sa panonood pa lang, what more kaya kung ako mismo ‘yung nag-aalaga?

Like our boss, nahihilig din sa parrots si Richard Gutierrez.

Ikinuwento ko nga kay Boss Rey na may bagong parrot na naman si Richard.

Noong nasa White Plains house kasi ako ng mag-asawang Eddie Gutierrez at Annabelle Rama noong Tuesday, dumating din doon sina Richard at Sarah Lahbati kasama ang mga anak na sina Zion at Kai.

Galing na pala sila doon that morning at umalis lang para sunduin ang bagong parrot na binili ni Richard.

Ang ganda ng kulay ng new parrot ni Richard nang ipakita niya sa akin ang video noon.

“But I have to leave now. Iuuwi ko na ang parrot. Baka nai-stress na kasi siya sa sasakyan,” sabi ni Richard.

Nahihilig nga si Richard sa mga parrot ngayon dahil na rin daw sa mga kasamahan niya sa “FPJ’s Ang Probinsyano”.

Dahil sa lock-in taping nila ay bumili ng parrot ang karamihan sa cast ng nasabing action-serye ng ABS-CBN.

So, sino ang nag-influence sa kanya na mag-alaga ng parrot?

“Mga kasama ko sa ‘FPJ’s Ang Probinsyano’. Actually, sabay-sabay kaming kumuha ng parrot para may alaga kami during our lock-in taping sa Batangas.

“Bawal kasi dogs sa location, pero parrots, puwede,” sabi ni Richard.

So, ngayon nga, bukod kay Richard, ang mag-iina niyang sina Sarah, Zion at Kai ay sobrang hilig na rin sa parrot.

Tuwang-tuwa nga si Sarah sa bagong parrot na naman nila. Pati sina Zion at Kai ay kasama na ring nag-aalaga nina Richard at Sarah sa kanilang mga parrot.

Bukod sa parrots, mahilig din sa dogs si Richard at noong nakatira siya sa condominium, may cats naman siya.

Noong nakatira pa sila sa Los Angeles, California, may alaga rin siyang bearded dragon naman na kinailangan niyang iwan sa twin-brother niyang si Raymond Gutierrez (na nagpaiwan doon to continue his studies that time).

Pet-lover talaga si Richard and in fairness to him, talagang tutok siya sa pag-aalaga sa mga ‘yon.

Kathryn, Daniel humina negosyo

Noong wala pang COVID-19 pandemic, ang lakas-lakas pala ng Kathnails business ni Kathryn Bernardo sa mga mall, pero ngayon, like ng ibang mga business, apektado ‘yon.

Affected din ng pandemic ang business nila ng boyfriend niyang si Daniel Padilla, ang Barbero Blues.

Pero nagbukas na naman ang mga ‘yon at kahit paano ay may mga nagpapagawa na.

Noong nasa SM Southmall ako, nadaanan ko ang Kathnails branch doon at may tao naman kahit paano.

Nang tsikahin ng kasama ko na si Ogie Narvaez Rodriguez (dati siyang part ng marketing ng Kathnails) ang mga tauhan doon ni Kathryn, mukhang happy naman sila.

At least, mukhang ginagawan naman kasi ni Kathryn at ng nanay niyang si Mommy Min Bernardo ng paraan na makapag-operate pa rin sila kahit na affected nga ng pandemic ang kanilang business, huh!

Showbiz personality pinagkakitaan pandemya

Pero alam mo, Dondon, sa panahon ngayon ng pandemic, mas patok talaga ang online businesses.

Marami ring mga taga-showbiz ang nasa online business na ngayon at mukhang kumikita sila.

Naloka nga lang ang isang friend ko sa isang showbiz personality na parang sobrang taas daw ng presyo ng paninda at mukhang ginagamit niya ang pagiging celebrity sa pagpepresyo sa kanyang mga paninda, huh!

Pero sa hirap kumita ngayon, marami ba ang bibili sa mahal na paninda kahit celebrity pa ang seller no’n?!

Well…