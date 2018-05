IBF super flyweight crown pader kina Ancajas, Sultan

MAGSISILBING pader sa pagitan ng dalawang Pinoy boxing star ang International Boxing Federation (IBF) super flyweight belt.

Bukas (Sabado ng gabi sa Amerika) sa Save Mart Arena sa Fresno, California, isa lang ang mag-uuwi ng korona: ang defending champion na si Jerwin Ancajas o ang delikadong challenger na si Jonas Sultan.

“For me, Filipino boxer­s fight with their heart, so I consider a Filipino opponent to be difficult in the ring,” wika ng 26-anyos na Panabo City native at residente na ngayon ng Magallanes, Cavite na si Ancajas (29-1-1, 20 KOs). “It is God’s will that we are here, participants in the main event. I thank Top Rank for the opportunity.”

Para naman kay Sultan, pangarap na natupad ang sandaling ito.