IBF champ pa rin (kicker) Ancajas umupak ng UD win vs Mexican

Pinagpag ni Jerwin ‘Pretty Boy’ Ancajas ang kalawang mula sa 16 na buwang pagkakatengga sanhi ng Covid-19 upang itumba si Jonathan Javier Rodriguez ng Mexico sa eight round para maikasa ang unanimous decision win at makipkip pa rin ang International Boxing Federation (IBF) junior bantamweight title Sabado (Linggo, PH time) sa Mohegan Sun Casino and Resort sa Uncasville, Connecticut.

Tumibuwang man, naka-recover pa ang Mexican at nakipagsaayang tinapos ang 12-round bout, na para kay Ancajas ang pinakamahirap sa karera niyang nagsimula noong 2009.

“This the hardest ,” naghahabol ang hiningang bulalas ng 29 na taong-gulang na Pinoy mula sa Panabo, Davao del Norte sa ikasiyam na title defense at umangat ang pro ring record sa 33-1-2 win-loss-draw na may 22 knockouts victory.

Kinopo ni Ancajas ang score card ng tatlong US judge na sina Tony Paolillo, Tom Schreck at Don Trella via 15-112, 116-111, at 117-110 para ibagsak ang marka nang matibay na 25-anyos na Mehikano sa 22-2-0 na may 16 KOs.

Napasakamay ng Davaoeño fighter ang korona nang umiskor din ng UD kontra McJoe Arroyo ng Puerto Rico noong Setyembre 2016 sa Philippine Navy Gymnasium, Bonifacio Naval Station sa Taguig.(Ramil Cruz)