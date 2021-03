Ibang paghihigpit para matugunan ang tumataas na kaso ng COVID-19

Ang mga bagong aktibong kaso ng COVID-19 ay naging sanhing pag-aalala. Inaprubahan ng Inter-Agency Task Force (IATF) nitong nakaraang linggo lamang ang mga rekomendasyon ng Department of Health na agad na ipatupad ang pinaigting naMinimum Public Health Standards (MPHS), na may mgaalituntunin at iminungkahing aksyon para sa mga indibidwal, establisyimento, at local government units (LGUs), para tugunanang pagdami ng mga kaso.

Gayunpaman, dahil mabilis na dumadami ang mga kaso, kinailangan nating kumilos agad. Noong Sabado ng gabi, kami sa IATF ay nagkaroon ng emergency meeting para talakayin ang pinakamahusay na paraan para solusyunan ito habang maingatna binabalanse ang pangangailangan na panatilihing bukas angekonomiya. Ang mga rekomendasyong naisip namin ay inaprubahan ng Pangulo kinabukasan.

Una sa mga ito ay ang pagsasailalim ng National Capital Region (NCR) sa General Community Quarantine (GCQ) kasama angmga lalawigan ng Bulacan, Rizal, Cavite, at Laguna, simulaMarso 22 hanggang Abril 4, 2021. Ang mga lugar na ito ay ituturing na isang subject area o nasa isang bubble setting at isasailalim sa karagdagang hakbang sa paghihigpit.

Para pigilan ang pagtaas ng mga kaso sa mga nasabing lugar at maiwasan ang pagkalat ng COVID-19, lalo na ang mga bagongvariants, ang mahahalagang pagbibyahe lamang papasok at palabas ng nasabing subject area ang papayagan sa loob ng itinakdang panahon. Ang mga APORS o Authorized Persons Outside of their Residences lamang na may mahahalagangaasikasuhin ang papayagan na makapasok o makalabas sa mganasabing lugar. Magkakaroon pa rin ng pampublikongtransportasyon na susunod sa mga alituntunin na inisyu ng Department of Transportation.

Ang isa pang karagdagang paghihigpit sa mga lugar sa loob ng bubble setting ay ang pagbabawal sa mga pagtitipon, kabilangang mga pagtitipon na pangrelihiyon. Papayagan ang pagdaraosng mga kasal, binyag, at libing, ngunit 10 tao lamang angpapayagang dumalo.

Ipinagbabawal din ang pagkain sa loob ng mga restawran, cafe, at iba pang katulad na establisimiyento. Ang pwede lamang ay delivery at take-out. Gayunpaman, papayagan ang outdoor o al fresco na kainan hangga’t gumagamit ng acrylic at iba pang dividers, limitado sa dalawang tao ang bawat lamesa at nakauposila ng malayo sa isa’t isa, bukod sa iba pa. Ituturing namaximum ang 50 porsyento ng mga tao na pwedengpagsisilbihan sa mga outdoor dine-in restaurants, cafes, at personal care shops.

Napagpasyahan din na ang kasalukuyang kapasidad sapagpapatakbo ng mahahalaga at di-mahahalagangserbisyo/industriya ay hahayaang bukas ngunit kailangangsumunod ang mga ito sa safety protocol at sa MPHS. Mahigpitna ipinagbabawal ang pagkain ng sama-sama at face-to-face meeting.

Hinihikayat din ang mga kumpanya na gumamit ng alternatibong pagsasagawa ng trabaho kung naaangkop, tulad ng work from home set-up. Pati ang pribadong sektor ay hinihikayat na gawin ito tulad ng sinusunod sa ehekutibongsangay ng gobyerno, na gumagana sa kapasidad na 30 hanggang50 porsyento, kung saan naaangkop.

Samantala, napagpasyahan ang isang karaniwang curfew, nanasa pagitan ng 10:00 PM hanggang 5:00 AM. Hindi sasakupino pagbabawalan ng curfew ang mga manggagawa, sasakyangpang-kargamento, at pampublikong transportasyon.

Para mapanatiling ligtas ang mahina na populasyon, ang mgawala pang 18 taong gulang, mga higit sa 65 taong gulang, mgamay sakit, at mga buntis, ay kailangan pa ring manatili sakanilang bahay sa lahat ng oras, maliban lamang kung kailangang pumasok sa trabaho o bumili ng pagkain at ibangpangangailangan. Papayagan pa ring lumabas ang mgamatatanda para mag-ehersisyo at maglaro ng non-contact sports. Kailangan lamang nila magpakita ng reseta ng doctor o PWD ID.

Panghuli, para mapanatiling ligtas ang ating sariling bubble set-up, huwag muna tayong tumanggap ng bisita. Makakabuti din napalagiang magsuot ng mask ang mga matatanda at may sakit, kahit na nasa bahay.