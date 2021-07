Ibang lahi ang bagong katrabaho

Napanaginipan ko po na ako raw ay nagtatrabaho pero hindi mga Pilipino ang aking mga kasamahan.

Nakasuot kami ng helmet at suit kaya para sa akin noong una ay isa itong construction site pero lumabas na ito pala ay factory. Unang nangyari ay nakita ko raw ang maraming taong palabas sa factory. Basta sunod-sunod ang paglabas nila at nakapila, pagkatapos ay pumasok na ako sa loob nito at nagsuot ng helmet pagkatapos ay lumapit ako sa isang foreigner, naisip ko na iba rin lahi niya dahil sa tangkad at laki ng katawan. May itinuro siya sa akin na dapat kong gawin pagkatapos umalis na. Lumapit na ako sa mga kahon at sinalansan ang laman nitong mga laruang pambata. Iba-ibang manika tsaka laruang kotse at iba pa ang nasa loob noon. Senyales na ba ito na magkakatrabaho ako sa ibang bansa?

– Fren

Kung minsan ang mga panaginip natin ay nabubuo dahil na rin sa mga bagay na nangyayari sa atin kapag tayo ay gising, at siyempre kasama na ang ating mga naiisip, mga lugar na gustong bisitahin o lugar kung saan tayo parating pumupunta.

Maaaring sinasabi ng iyong panaginip na kailangan mong maging alerto sa mga opurtunidad na darating sa iyo. Ang dayuhan naman ay sumisimbolo sa malaking gap o pagkakaiba niyo ng taong malapit sa iyo o kaya ay bagong relasyong mabubuo.

Kung luma ang factory na nakita mo, sinasabi nito na sa ngayon ay nahihirapan ka sa mga responsibilidad at relasyon mo sa iba. Kapag maliit pero moderno naman, indikasyon ito na paangat ang takbo ng career mo.

Ang madaming trabahador sa factory ay nagsasabi na nasa sitwasyon ka ngayon kung saan pakiramdam mo ay hindi ka pinapansin ng mga taong nasa paligid mo kahit pa binibigyan mo sila ng panahon. Kung busy ang nasabing factory, ibig sabihin nito ay may event na mangyayari sa iyong buhay na magdadala ng sorpresa. Posible rin na may sikretong mabubunyag, pwedeng galing sa iyo o mula sa malapit sa iyo.

Sa pangkalahatan nangangahulugan ang mga empleyado sa ating panaginip na hindi ka masaya sa lagay ng career mo ngayon. At ang laruan naman ay nagsasabi na kinokonsidera mong magtrabaho na may kinalaman sa childhood dream mo.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com.