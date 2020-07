Ibalik ang volleyball masisira ulo ko – Paat

Sabik na o halos hindi na makapaghintay pa si Chery Tiggo Crossovers’ star Mylene Paat na makapaglaro ng volleyball.

Nakansela ang 8th Philippine SuperLiga (PSL) Grand Prix 2020 eliminations noong Marso 14 dahil sa COVID-19 tapos makaapat na playing days lang sapul nang magbukas noong Pebrero 29.

Nag-tweet kahapon ang 26-anyos, may taas na 5-11 at beteranang opposite hitter sa labis na pananabik na muling makabalik sa court at makahambalos ng bola.

“You know what! Kailangan na natin ibalik ang volleyball. Nakakasira na ng ulo,” giit ni Paat. Ang panawagan ng dalagang tubong tubong Luac, Bani, Bataan ay kasunod sa pagpapahintulot na noong Biyernes ng Inter Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases sa Philippine Basketball Association (PBA) at Philippine Football League (PFL) teams na makabalik na sa ensayo. (Janiel Abby Toralba)