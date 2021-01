Ibalik ang team sports

Good day mga ka-Abante!

Bagong taon, bagong pag-asa para sa ating mga kababayan.

It’s all about survival itong taon na nakalipas.

Ito rin ay tungkol sa mga small blessing na natanggap natin at ang pagiging positibo kahit walang kasiguraduhan kung meron bang lunas o dadating ba ang bakuna laban sa COVID-19.

We have so much to be thankful for.

Pero siyempre meron pa rin na ilang bagay na umaasa tayo ngayon taon tulad ng patuloy na disiplina sa paggamit ng face mask, distancing at faceshield sa lahat ng pagkakataon.

Maayos na LGU guidelines para sa sambayanang Pilipino, magmula sa quarantine procedure, tests, permit to travel docs at foreign travel.

Masyadong nakakalito at napakamahal na mga test.

Sana makakuha ang gobyerno ng murang bakuna o kaya tutal election na sa mga darating na taon eh baka pwede na munang magpaluwal ang local officials o mga politiko sa gastos para sa bakuna.

Since marami ang naapektuhan nitong pandemya, kawalan ng trabaho at nagsara na negosyo, siguro pwede nang dagdagan ang domestic at international flights dahil nakakasa naman lahat ng protocols ng IATF.

Ito na rin ay para dumami ang turista, isa na rin sa solusyon para gumulong o umikot ang ating ekonomiya.

Isa sa mga inaasahan ng ating bansa na nagpapasok ng salapi sa ating bansa ay ang turismo at OFW remittances kaya tulungan natin.

Kung maaalala ko lang nung nagkaroon ng World Trade Center bombing, sumama ang ekonomiya ng US nung panahon na iyon kaya hinikayat na bumili ang bawat mamayan ng produkto nila para matulungang umikot ang kanilang negosyo.

Sana maging constant fixture sa buong lansangan ang mga thermal scanner, surface solution, thermometer, hand sanitizet at iba pa.

May kamahalan lang ito mga ka-Abante pero ito naman ay nakapagdudulot ng sense of safety, cleanliness, good hygiene at nakakabawas ng anxiety para sa ating mga kababayan.

Face to face learning.

Hati ang desisyon dito ng ating kababayan.

Iba pa rin talaga ang pumapasok sa school.

Wala ang social interaction at quality of learning.

Parusa sa mga magulang ang gastos dahil kaunti lang ang bawas sa tuition fee ng online schooling kumpara sa face to face learning.

Kadalasan pa sa mga magulang nauuwi ang pagtuturo kapag hindi naintindihan ng mga bata ang kanilang aralin.

Team sports, bilang isang dating player/coach dapat nang pabalikin ito, basta bubble training o bubble game lang ang mga koponan.

Walang fans at audience, puro virtual lang kumbaga.

Kaawa-awa ang mga manlalaro kapag nahinto ito ng isa pang taon.

Alam naman natin na tatlong bagay lang lagi ang pinag-uusapan sa ating bayan, ito ay ang basketball, showbiz at politika.

Kaya ayan, ingat pa rin mga ka-Abante sa mga matataong lugar at hindi lang kamay ang hinuhugasan, isama na rin natin pati loob ng ilong.