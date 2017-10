IBABAGSAK AKO NI LUCIO TAN

Ibinunyag ni Pangulong Rodrigo Duterte na pinayuhan siya ng kanyang mga adviser na huwag babanggain ang business tycoon na si Lucio Tan dahil posibleng gumanti ito sa pamamagitan ng pagpondo sa grupo ng mga oposisyon para patalsikin siya sa Malacañang.

Sinabi ito ni Duterte sa panayam ng PTV-4 kaugnay ng binigay niyang 10-araw na deadline para bayaran ang utang na P7.3 bilyon sa navigational fees at iba pang bayarin ng Philippine Airlines na pag-aari ni Tan dahil kung hindi ay kanyang ipasasara ang operasyon ng kompanya.

“Itong si Lucio Tan, hindi siya nagbabayad. Matagal na ‘yan. Panahon pa ni – I think four presidents away. Hindi siya nagbabayad ng – pag-landing mo pati pag-take off mo, may bayad ‘yan,” pahayag ni Duterte.

Wala aniyang nagkaroon ng lakas ng loob sa nagdaang apat na administrasyon na galawin o singilin si Tan dahil sa takot na baka sumama ito sa mga puwersa na gustong mapatalsik ang nakaupo sa Malacañang.

Pero hindi natatakot si Pangulong Duterte sa posibilidad na gantihan siya ng mga negosyanteng siningil niya ng malaki dahil sa hindi pagbabayad­ ng kanilang atraso sa gobyerno ng matagal na panahon.

Sa harap na rin ito ng mga ulat na kasama umano ang ilang mayayamang negosyanteng hinabol sa kanilang buwis sa mga nagpopondo para ibagsak ang gobyerno.

Ayon kay Pangulong Duterte, handa siyang mamatay para sa bansa at hindi siya magtataka kung pagplanuhan ang asasinasyon sa kanya.

Pero titiyakin niya na hindi magtatagumpay ang destabilisasyon dahil kapag maramdamang ta­gilid ang gobyerno ay agad siyang magdedeklara ng revolutionary government.

“I am ready to die for my country. Kung patayin nila ako dito sa opisina, okay lang.

Assassinate ako nila, okay lang. Pero kung makita ko, sabi ko, ‘yung mag — bayan ko na magti-tilt into chaos at ma-destabilize talaga, mag-declare na nga ako ng revolutio­nary government,” pahayag ng Pangulo.





Nagbabala ang Pangulo na ipaaaresto at ipakukulong ang mga magtatangkang magpabagsak sa gobyerno kasama na rito ang Communist Party of the Philippines.

“You can start to criticize, but just remember, ‘pag nag — gumanon ito, the shift of state tilts or tilting, I won’t have the qualms. I was elected by the people… Hindi ko kayo tinatakot pero huhulihin ko kayo lahat, and I will declare a full-scale war against the New People’s Army. At lahat sila, walang kulu­ngan. Diyan sila sa Luneta magtindig lahat,” pahayag pa ni Pangulong Duterte.