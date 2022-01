IATF trial and error sa alis quarantine – Binay

Pinalagan ni Senadora Nancy Binay ang desisyon ng gobyerno na tanggalin ang mandatory facility-based quarantine requirement para sa international travelers at returning overseas Filipinos (ROFs) na fully vaccinated na kontra COVID-19.

Ayon kay Binay, hindi dapat karaka-karakang inalis ang IATF ang quarantine requirement para sa mga fully-vaccinated traveler hangga’t walang maayos na komprehensibo at localize surveillance system.

“‘Di pa ba tayo natuto sa nangyari doon kay ‘Poblacion Girl’? Sa loob na nga ng facility eh nalulusutan pa — what more ‘yong talagang hinayaan na nating gumala ang mga biyahero galing abroad,” sabi ni Binay.

“Kulelat na nga tayo sa pandemic response, ngayon bibitawan pa natin ang border control,” dagdag pa nito.

Bukod pa diyan, sinabi ni Binay na hanggang ngayon ay nahihirapan ang Pilipinas na makontrol ang pagkalat ng impeksiyon sa komunidad pagdating sa Delta at Omicron variants.

“Other countries are also experiencing waves of surges, and it goes without saying that relaxing border control will definitely contribute to the rise in new variants and subvariants — not to mention the probability of severe illnesses and deaths,” ani Binay.

“Minsan mapapaisip ka sa mga desisyon ng IATF kung trial and error. So, are we supposed to draw comfort from this? Is the lifting of restrictions supposed to slow down the high transmissibility rate of new variants or, in any way, be less threatening to COVID infections?” tanong pa nito.

Nauna nang sinuspinde ng IATF ang “green,” “yellow” at “red” COVID-19 risk classifications para sa mga bansa, teritoryo at jurisdictions kung saan ay hihingin na lamang sa mga international travelers at ROFs ang negatibong RT-PCR test na kinuha 48 oras bago ang departure mula sa country of origin. (Dindo Matining)