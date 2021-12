IATF todo-higpit sa mga biyahero

Inaprubahan ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-MEID) ang mga bagong regulasyon para sa COVID testing at quarantine protocol ng mga parating na pasahero sakay ng international flight mula sa mga lugar na nasa red list ng pamahalaan.

Ang mga bansang nasa red list ay kinokonsidera na `high risk’ sa COVID. Hindi pinapayagang makapasok sa Pilipinas ang mga biyaherong galing sa mga bansa o teritoryo na kabilang sa red list ng pamahalaan.

Naglabas ng mga bagong panuntunan ang IATF para sa mga biyahero dahil na rin sa banta ng Omicron variant.

Ayon kay acting Presidential Spokesperson at Cabinet Secretary Karlo Nograles, ang mga fully vaccinated na indibiduwal ay kailangan negatibo sa RT-PCR test na ginawa sa loob ng 72 oras bago umalis sa bansang pinanggalingan.

Pagdating sa Pilipinas, ang mga biyaherong galing sa mga bansang nasa green o yellow list ay dapat na ipasok sa facility-based quarantine at isailalim sa RT-PCR test sa ika-limang araw mula ng dumating sa bansa.

Ano man ang maging resulta ng COVID test dapat aniyang mag-home quarantine ang biyahero sa loob ng 14 araw.

“Individuals who are unvaccinated, partially vaccinated, or whose vaccination status cannot be independently validated shall be required a negative RT-PCR test conducted within 72 hours prior to departure from the country of origin,” ayon kay Nograles.

Kailangan aniya na pumasok sa facility-based quarantine at mag-COVID test sa ikapitong araw. Pagkatapos ay mag-home quarantine din sa loob ng 14 araw kahit negatibo ang resulta ng RT-PCR test.

Hinigpitan din ang COVID testing at quarantine protocol para sa mga menor de edad na dapat katulad sa mga kasama nilang magulang o guardian.

Ang mga international passenger naman nasa bansa na at kasalukuyang naka-quarantine ay dapat na sumunod din sa mga bagong panuntunan.

Samantala, ang mga Pilipino mula sa mga bansa na nasa red list ay papayagang makapasok kung kasama sa repatriation program o Bayanihan flights ng pamahalaan subalit sa Ninoy Aquino International Airport o sa Clark International Airport sila dapat lumapag at sumunod pa rin sa mga protocol ng IATF.(Prince Golez)