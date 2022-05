IATF tinukuran balik-eskuwela sa buong `Pinas

Suportado ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-MEID) ang hakbang ng Department of Education na buksan na ang todong implementasyon ng face to face classes sa elementarya at high school sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan.

Ayon ay acting Presidential Spokesperson Martin Andanar, napagkasunduan ito sa regular na pulong ng IATF kaugnay sa sitwasyon ng COVID-19 sa bansa.

“The IATF on Thursday, May 12, 2022 strongly supported the conduct of face to face classes for all public and private institutions for basic education,” ani Andanar.

Subalit nilinaw ni Andanar na hindi inoobliga ng IATF na gawing requirement ang bakuna para sa full implementation ng balik-eskuwela at sa halip ay hinikayat ang lahat ng pampubliko at pribadong eskuwelahan sa elementarya at high school na maglunsad ng COVID-19 vaccination program para sa kanilang mga estudyante.

Binigyang-diin naman ni Andanar na kailangang may pahintulot ng mga magulang o guardian ang pagbakuna kontra COVID sa mga bata. (Aileen Taliping/Prince Golez)